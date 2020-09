Kolmapäev on selle nädala kõige soojem päev

Kolmapäeva öösel on ilm pilves selgimistega, üksikuis paigus sajab vihma, kuid mitmel pool on udu. Tuul on lõunakaarest 3 kuni 8, hommiku poole rannikul kuni 11 meetrit sekundis.Temperatuur küündib 13, Lääne- ja Lõuna-Eestis 16 kraadini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on mitmel pool udune ja kohati võib tibutada uduvihma. Puhub kagutuul 3 kuni 7, rannikul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Temperatuur küündib 11 kuni 15 kraadini.

Päeval on pilvisus muutlik. Ennelõunal sajab kohati veidi vihma, pärastlõunal ja õhtul on mitmel pool sajuhooge. Lõuna- ja Ida-Eestis on ka äikeseoht. Tuul pöördub edelasse ja läände, puhudes 4 kuni 10, iiliti 14 meetrit sekundis. Õhtul tugevneb saartel ja mandri looderannikul loodetuul kuni 18 meetrini sekundis. Sügissooja on 18 kuni 22, Lõuna-Eestis kuni 24 kraadi.

Neljapäeval on tunduvalt jahedam, paisub tormituul ja hooti sajab vihma. Reede tuleb seevastu peamiselt sajuta ja päike piilub taas pilvede vahelt välja. Laupäeval on jälle võimalikud hoovihmad ja pühapäev peaks taas kuiv ja päikeselisem olema. Ometi küündivad temperatuuri maksimumid päeval kõige rohkem 15 kraadini.