USA läänerannikul võideldakse jätkuvalt kümnete metsa- ja maastikupõlengutega, mis on juba hävitanud Connecticuti osariigist suurema maa-ala. Hukkunud on vähemalt 36 inimest.

Oregoni osariigis on põlengutes hävinud tuhandeid kodusid. Tuletõrjujad loodavad tuule raugemisele, kuid olukord on heitlik.

"See tekitab segadust ja hirmu. Tuleb lihtsalt peatuda ja mõelda, mis on kõige olulisem, ja mul olid mu lemmikloomad, inimesed ja käekott," rääkis Oregoni osariigi elanik Treisa Granstrom.

Lõuna-Californias möllab aga Bobcati-nimeline tulekahju, mis ohustab muu hulgas ajaloolist Mount Wilsoni observatooriumi. Ligi 300 majapidamist on Los Angelese maakonnas Arcadia ja Sierra Madre linnas evakuatsioonikäsu saanud. Charlie Leahy elab napilt ohupiirkonnast väljas.

"Ma olen Suurbritanniast pärit. Meil ei ole seal eriti sellised tulekahjusid ja ausalt öeldes on see olnud üsna hirmutav," rääkis Leahy.

Nii Leahy kui ka tema naabrid rõhutavad, et nad ei mäleta põlengut, mis oleks kestnud nõnda kaua ja tekitanud nii tohutuid suitsupilvi.

"Ma vaatasin veebist, et tulekahju on siit umbes nelja tänava kaugusel ja see ei tundu tõsi, sest kõik on nii ähmane ja seda pole näha," ütles Arcadia linna elanik Sarah Neal.

NASA satelliidipildi järgi on vingugaas levinud üle suure osa läänerannikust. Teadlaste kinnitusel on kõige hullemad osakesed atmosfääri ülaosas, kuid vaatamata sellele tekitab piirkonna õhukvaliteet muret, eriti kui mõelda tuletõrjujatele.

"Ma isegi ei kujuta ette, mis tööd nad teevad. Mul on raske siin lihtsalt seista. Nad on tulekahjudele nii lähedal, mis tähendab lisakuumust ja -suitsu. Ma olen nii tänulik kõige eest, mida nad teevad," rääkis Arcadia elanik Kim Crissey.

Crissey leiab, et viimaste aastate tohutute metsatulekahjude põhjus on kliimamuutus, kuid president Donald Trumpi hinnangul on peamiselt nende taga hoopis halb metsamajandamine.

"Kui lehtedel ja okstel, mis on purukuivad, lastakse metsa maapinnale koguneda, siis tekivad metsatulekahjud," on öelnud Trump.

Põlengute suits on jõudnud ka riigi idarannikule, muutes taeva ähmaseks ja tekitades erkroranže päikeseloojanguid.