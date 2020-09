A. Le Coqi juhataja Tarmo Noop ütles ERR-ile, et kanalisatsioonikaevu ummistuse tõttu voolas tänavale pesuvesi. Noop lisas, et tehasetöötajad kõrvaldasid probleemi.

A. Le Coqi energeerikajuht Argo Normak täpsustas ERR-ile, et tõenäoliselt oli kanalisatsioon kuskilt umbes või väiksema läbivooluga ja seetõttu hakkas vett kaevust üles ajama.

"Tegemist on toote pesu- või väljaloputusveega, kus on ka tootejääke ja seepärast ta ka vahutab," selgitas Normak ja täpsustas on tegemist oli proteiinijoogi katsepartiiga.

Ta lisas, et kõnealune liin on praegu kontrollimise all ja töötajad vaatavad, et samasuguse võimsusega pesu edasi ei toimuks.

Esmalt ütles aga pealtnägija Kirke Kaur ERR-ile, et talle tundus, et tänavale voolas hoopis Gin long drink.