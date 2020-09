USA plaanib tarnida koroonavaktsiini juba ööpäev pärast kasutusloa saamist

The Wall Street Journal kirjutas, et ravimitootjad on juba alustanud vaktsiiniannuste tootmist, et need oleksid valmis tarnimiseks kohe, kui testid näitavad nende ohutut toimimist ning toidu- ja ravimiamet nende kasutamise kinnitab.

Valitsus loob ka andmebaasi neist, kes vaktsiini saavad. Ametnikud selgitasid, et kui kaitse koroonaviiruse vastu nõuab kaht vaktsiiniannust, siis aitab andmebaas tagada seda, et inimene saab ka teise süsti ja õige annuse.

USA ametnike ja ravimitööstuse esindajate hinnangul võib vaktsiini levitamine alata juba tänavu sügisel, kui testimise viimane faas, mis praegu käib, näitab vaktsiini ohutust.