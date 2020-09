Taiwani saabub neljapäeval kõrge USA diplomaat, et osaleda endise presidendi Lee Teng-hui mälestustseremoonial.

Majanduskasvu, energeetika ja keskkonna asekantsler Keith Krach osaleb mälestusteenistusel Taiwani pealinnas Taipeis laupäeval, teatas USA välisministeerium.

Ametniku visiit vihastab tõenäoliselt Hiinat, millele ei meeldi Taiwani suveräänsuse tunnustamine, kuna see kuulub Pekingi väitel Hiina koosseisu.

"Ühendriigid väljendavad lugupidamist president Lee pärandile, edendades meie tugevaid sidemeid Taiwani ja selle elujõulise demokraatiaga läbi jagatud poliitiliste ja majanduslike väärtuste," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Morgan Ortagus avalduses.

Krachiga saabub Taiwani ka teine kõrgem USA ametnik Robert Destro, teatas Taiwani välisministeerium, mille sõnul arutatakse kolm päeva kestva visiidi käigus ka majanduskoostööd.

Tegemist on kõrgeimatasemelise USA välisministeeriumi visiidiga Taiwani alates 1979. aastast, kui Washington hakkas Taiwani diplomaatiliselt tunnustama.

USA delegatsiooni võõrustab reedel õhtusöögil praegune Taiwani president Tsai Ing-wen.

"Me ootame uusi mõttevahetusi ja arutelusid Taiwani ja USA vahel, et kinnistada täiendava koostöö, sealjuures majanduskoostöö, alust Krachi visiidi ajal," teatas saareriigi kantselei avalduses.

Taiwani naaberriik hiina on hoiatanud USA-d, et on rangelt vastu Taiwani ja USA ametlikule läbikäimisele.

Taiwani ja USA suhted on paranenud Ühendriikide presidendi Donald Trumpi administratsiooni ajal märkimisväärselt.

USA tervishoiuminister Alex Azar külastas Taiwani augustis.

Juulis 97-aastaselt surnud Taiwani endine president Lee aitas kaasa saareriigi üleminekul demokraatlikule süsteemile ja ärritas Hiinat, kuna nõudis Taiwani tunnustamist suveräänse riigina. Hiina riigimeedia nimetas teda järelehüüdes Taiwani separatismi ristiisaks.