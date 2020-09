Pandeemia teeb Euroopa veinipiirkondade saagikoristuse keeruliseks

Viirusohu tõttu tuleb korjajatel kinni pidada suhtlusvahemaa reeglitest ja kanda maske, mis raskendab töö korraldamist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Saagikoristus nõuab rohkesti inimtööjõudu, kuid seda ei saa kohale tuua bussides, raskendatud on toitlustamine. Veinitootjatele on languse toonud eeskätt restoranide sulgemine. Siiski hinnatakse Itaalia veinitööstuse languseks vaid neli protsenti, aga langust pole täheldatud tervelt 30 aastat.

"See oli kõigi jaoks kohutav moment ja väga raske, kui meil oli müügis kõva langus, mis tekitas hirmu tuleviku suhtes. Õnneks on asjad pöördumas paremuse poole ja on olnud aeglane taastumine, sest aegamisi avatakse restorane ja veinipoode, mis on meie põhikliendid," ütles Casal Del Giglio veinimõisa omanik Antonio Santarelli.

Veini on hakatud rohkem tabima koduseinte vahel ja suureneb e-kaubanduse osa. Itaalia veinitööstuse kogutoodangu väärtuseks hinnatakse 11 miljardit eurot ning tööd annab see 1,3 miljonile inimesele. Veinitootjad on sügiseks märksa optimistlikumad kui kevadel.