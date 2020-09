Päästekomandod võtsid omavahel mõõtu

Komandode finaalvõistlusel osales 11 võistkonda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eliitkomando võistluse plussiks loevad päästjad seda, et jõudu katsutakse aladel, mida läheb ka igapäevatöös vaja.

"Me saame ennast näidata, kui tublid me oleme, aga samas see annab väikese kogemuse: et ühes kohas natuke kiiremini teha ja teises kohas jälle natukene rahulikumalt teha," selgitas Jõhvi komando meeskonnavanem Priit Kuslap.

Eliitkomando võistluse hea külg on seegi, et kohtunikud annavad kohe ala lõppedes tagasisidet.

Üks huvitavamaid võistlusalasid oli ka päästjate tavatöös kahjuks sagedasti ette tulev inimese päästmine suitsu täis hoonest.

Eliitkomando tiitli pälvis Kehra päästekomando koosseisus Aivar Kari, Erko Kruusamägi, Margus Plukk, Mark Reisi, Kristjan Huul, Roman Ivanov. Teise koha sai Vändra komando koosseisus Rein Kontus, Oliver Turi, Mikk Tuisk, Kristofer Kaasiku, Elvis Lind, Mihkel Jürgen ja kolmandana lõpetas Rakvere komando koosseisus Jaak Janno, Arlis Pipenberg, Ahto Järv, Sven Zubarev, Alar Ubar, Ragnar Salt.

Vändra komando sai teise koha. Autor/allikas: Päästeamet