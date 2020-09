Reedel toimub Tartu Ülikoolis kolmas Delta majanduskonverents, mille teema on "Uute arengumudelite otsinguil". Kell 10 algavat konverentsi saab otsepildis jälgida portaalis ERR.ee.

Kell 10-18 toimuva konverentsi kava leiab Delta kodulehelt.

Konverentsil esinevad teiste hulgas rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane, eksperimentaalse psühholoogia professor Jüri Allik, Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimees Erik Roose, EBS-i rektor Meelis Kitsing, riigikogu liige Marko Mihkelson, ning paljud teised oma valdkonna eksperdid ülikoolidest, ettevõtetest ja mujalt.

Arutletakse näiteks selle üle, kuidas koroona on kõigutanud Aasia mõjuvõimu, kuidas saavad ettevõtted praeguses ebakindlas keskkonnas olla finantsiliselt jätkusuutlikud, kas parem inimkapital aitab vähendada soolist palgalõhet jpm.

"Et aeg on eriline, siis lähtuvad ka meie konverentsi teemad ajavaimust. Püüame mõtestada praegu toimuvat, näiteks räägime eetilistest küsimustest seoses mobiilsusandmete kogumisega, aga samuti proovime vaadata tulevikku ehk millist arengutrajektoori endale eeskujuks seame" ütles ürituse peakorraldaja ja juhtimise teadur Krista Jaakson. Seekordne konverents on peaaegu täielikult eestikeelne, sest reisipiirangute tõttu välisesinejatest loobuti.

Konverentsi korraldavad Tartu Ülikooli majandusteaduskond, arvutiteaduse instituut, tehnoloogiainstituut, matemaatika-statistika instituut, ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus, sTARTUp Lab ja majandusteaduskonna vilistlasklubi Hermes.

Konverentsi modereerivad Krista Jaakson ja Kadri Ukrainski Tartu Ülikooli majandusteaduskonnast ning Mihkel Solvak Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudist.