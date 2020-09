Rakvere teatris on omalaadne taas-esietendus

Viie mehe kõrval ainsa naisena lavastuses osaleva Silja Miksi sõnul on kontsertetendus tavaliselt sõnalavastuses esinevatele näitlejatele selle poolest eriline, et lavatekstist olulisemaks on seal laulud.



"Ses mõttes on ta teist moodi, et me ei mängi selliseid suuri rolle, tegelasi, kes omavahel ajavad mingeid asju. See lugu joonistub ikkagi laulude põhjal ja meil on väga vähe vahetekste. Et ta on nagu kontsert ja ei ole ka, ta on nagu selline draamatükk ja ei ole ka, nagu komöödia ja nagu pole ka," ütles Miks.

Kuigi etenduse nimi on "Lihtsalt, rõõmuks", siis teises vaatuses on kavas ka mõtlikumaid lugusid.

"Kui me alustasime prooviperioodi, siis oli juba meil selline eesmärk, et teeme kaks teineteisest erinevat vaatust ja kuidagi sattus nii, et teise vaatusesse tulid sellised lood, mis on tõsisemad, aga kuidagi ei tasu sellest heituda või ära ehmatada, et teises vaatuses kõlavad ingliskeelsed lood, hispaania keelt kuuleb. Et kui ei saa isegi tekstist aru, siis mängib väga suurt rolli meloodia – meloodia viib siis seda lugu edasi," rääkis näitleja.

Silja Miksi kõrval astuvad lavastuses üles Margus Grosnõi, Madis Mäeorg, Imre Õunapuu, Vootele Ruusmaa ja Teno Kongi.