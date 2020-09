Kolmapäeval Põhja-Virginia osariigis Hillsdale'i kolledžis korraldatud üritusel nimetas Barr liikumispiiranguid "suurimaks isikuvabaduse piiramiseks Ameerika ajaloos" orjandusest saadik.

Barr kritiseeris ka prokuröre, nimetades neid "peaküttideks", kes jahivad prominentseid sihtmärke ning kasutavad kriminaalõiguse süsteemi selleks, et algatada "läbimõtlematuid" poliitilisi uurimisi.

Pennsylvania linnavalitsuses neljapäeva õhtul korraldatud CNN-i üritusel ühines demokraatide presidendikandidaat Joe Biden kriitikaga Barri aadressil.

"Kas teist keegi on kunagi mõelnud," lausus Biden, et "teadlaste soovituse järgmine enda ja teiste inimeste elude päästmiseks võiks olla võrdne orjandusega, kus inimesed ahelatesse pannakse." Ta lisas: "Ma ei arvanud iial, et näen sellist üdini vastutustundetut administratsiooni."

USA esindajatekoja üks demokraatide juhte James Clyburn ütles CNN-ile, et Barri repliigid on "kõige naeruväärsemad ebamusikaalsemad jõledused, mida iial kuulnud olen," sest neis võrreldakse inimorjust elude päästmiseks mõeldud meetmetega.

"Orjanduse mõte polnud elude päästmine. See oli elude alavääristamine," lausus Clyburn. "See pandeemia on oht inimeludele."

See pole esimene kord, mil Barr koduspüsimise piiranguid hukka mõistab.

Varem on ta öelnud, et mõned meetmed "olid kahetsusväärselt sarnased koduarestile". Justiitsministeerium saatis ka mitmetele osariikidele kirjad, milles hoiatas, et mõningad osariikide viirusepiirangutest võivad olla seadusevastased.