Luminor teatas, et Raasuke on otsustanud panga muutumisprotsessi järgmise etapi eel ametist lahkuda, kuid jääb ametisse aasta lõpuni, et tagada sujuv üleminekuprotsess.

Luminor asutati 2017. aasta sügisel Nordea ja DNB Baltimaade üksuste ühendamisel. Raasuke liitus Luminoriga juba selle ettevalmistusprojekti ajal ning juhtis panga piiriülest ühinemist ja Blackstone'i poolt Luminoris enamusosaluse omandamise protsessi.

Bosek oli Austria Erste panga tegevjuht ja Erste grupi jaepanganduse juht. Bosek on Erste grupis töötanud viimased 24 aastat ja olnud selle juhatuses erinevatel ametikohtadel 13 aastat.

Luminoril on Baltikumis 900 000 klienti ja 2500 töötajat. Pangal on märtsi lõpu seisuga 15,6 protsenti hoiuste ja 17,6 protsenti laenude turuosa. Panga omakapitali maht on 1,6 miljardit eurot, mis tagab Luminori kapitaliseerituse 22 protsendi tasemel esimese taseme põhiomavahenditega (CET1).

"Olen meie juhtkonna ja kolleegide viimase kolme aasta saavutuste üle väga uhke. Usun, et pank on nüüdseks väga tugeval alusel, millele edaspidiselt tugineda. Seetõttu olengi otsustanud, et on õige aeg anda positsioon üle kellelegi, kel on vajalikud kogemused, et Luminori muutumisprotsess edukalt järgmisesse kasvuetappi viia. Usun, et Peter Bosek sobib selleks suurepäraselt ning pank jätkab tema juhtimisel suuri asju. Tänan meie meeskonda ja kliente, et nad on sel teekonnal kaasas olnud," ütles Raasuke.

Boseki ametisse asumise peab heaks kiitma Euroopa Keskpank.