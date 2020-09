Valitsus ei jõudnud sel nädalal kokkuleppele lisada Oslo ja Stockholm erandiga sihtkohtade nimekirja, mistõttu võivad need lennud kõrgema nakatumisnäitaja tõttu laupäevast keelatud olla. Valitsuses on erimeelsused, kas loobuda senistest lennupiirangutest või ei.

Haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskuse (ECDC) andmetel on Norra kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta 28,6 ja Rootsis 29,4. Kuna Eesti valitsuse otsusega on keelatud otselennud riikidega, kus nakatumisnäitaja on üle 25, tähendab see, et Oslo ja Stockholmi lennud satuvad keelunimekirja, kui valitsus neile erandit ei otsusta teha.

ECDC andmetel on Eesti nakatumisnäitaja 25,7 ehk võrreldavas suurusjärgus Norra ja Rootsiga. Ka juhul, kui Norra ja Rootsi näitajad oleks mõni pügal madalamad, ent sama suured kui Eestis, kehtiks selle põhimõtte järgi neile automaatselt lennukeeld.

Välisministeerium uuendab eneseisolatsiooni riikide nimekirja reedeti, samuti uuendab majandusministeerium lennukeeldude nimekirja reedeti.

ERR-ile teadaolevalt on valitsusele tehtud ettepanek lisada Oslo ja Stockholm eranditega lennusihtkohtade nimekirja, kus augusti lõpust on juba Frankfurt, London, Varssavi, Kopenhaagen, Riia ja Helsingi.

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul aga valitsus reedel reisierandeid arutada ei jõua.

"Täna selliseid arutelusid kavas ei ole. Täna tõesti välisministeerium avaldab oma kodulehel nimekirja neist riikidest, kus kehtib eneseisolatsiooni nõue ja kus mitte. Järgmine kord arutame COVID-19 küsimusi teisipäeval," kommenteeris Kiik ERR-ile.

Majandusminister Taavi Aas möönis ERR-ile, et piirangud tuleb üle vaadata.

"Kuna Balti mulli enam ei ole, siis need piirangud tuleks läbi vaadata. Tänased piirangud on oma aja ära elanud, nüüd tuleb otsustada, kas lasta lendamine täiesti vabaks või kehtestada mingid teised mõõdikud. Ma tahaks et see tuleks võimalikult ruttu. Sel nädalal me valitsuskabinetis kokkuleppele ei jõudnud, jätkame järgmisel nädalal," kommenteeris Aas.

Majandusminister lisas, et lennupiirangute tühistamise vastu olid valitsuse konservatiivsemalt mõtlevad liikmed, soovimata nimesid täpsustada.

Seega kuna valitsus erandeid sel nädalal ei kehtestanud, peaks laupäevast hakkama kehtima lennukeeld nii Oslo kui ka Stockholmi liinile.