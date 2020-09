"Nende otsus sõltub tõenäoliselt sellest, kas nad on paindlikud või mitte, kuid me peame olema valmis, et võime sattuda eestlastega samasse olukorda," ütles minister BNS-ile.

Registrikeskuse andmetel on Leedu näitaja 20,2 nakkusjuhtumit 100 000 elaniku kohta viimase kahe nädala jooksul.

Läti nõuab, et inimesed, kes saabuvad riikidest, kus on rohkem kui 16 nakkusjuhtumit 100 000 elaniku kohta viimase kahe nädala jooksul, jääksid kümneks päevaks karantiini.

11. septembril kehtestas Läti selle nõude Eestist tulijatele.