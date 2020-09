Elektrilevi lubab parandada rikete ajal inimeste teavitamist

Neljapäeval möllanud torm jättis Saaremaal vooluta 4000 klienti, reede keskpäeval oli neist elektrita veel veidi üle 300 tarbija. Ent sugugi mitte kõik pimedusse jäänud inimesed ei saanud Elektrilevilt teadet selle kohta, millal vool võiks taastuda, kuigi ettevõte lubab katkestuste korral saadetavas sõnumis, et on teadlik voolu kadumisest ja lubab prognoosiaja teatada esimesel võimalusel.

"Ma saan aru, et see on inimestel õigustatud ootus ja me teeme oma parima, et prognoosajad paremini klientideni tuua. Me näeme samamoodi, et meil on paremini võimalik prognoosaegu määrata," ütles ERR-ile Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen.

"Ka inimlik faktor on vahepeal. Ja võrgujuhtijad, dispetšerid, kes võrku juhivad, on selle tegevuse kas siis liiga hilja teinud või tegemata jätnud."

Klaassen ütles veel, et loodetavasti muutub järgmisel aastal teavituste liikumine Elektrilevi ja kliendi vahel operatiivsemaks, sest firma arendab välja selleks mõeldud uut äppi.

"Sellega tööd käivad ja klientidele saab see tõenäoliselt kättesaadavaks uuel aastal. Selle äpi abil me vähendame seda inimfaktorit seal vahel ja lühendame natuke seda info liikumise teekonda, et lõppkliendini jõuaksid need prognoosiajad platsilt brigaadidelt kiiremini ja täpsemalt," ütles Klaassen.

Tormi korral kaob elekter tavaliselt just seetõttu, et liinidele kukuvad puud. Saaremaal viiakse sel aastal õhu- ja maakaablisse 54 kilomeetrit liine, järgmisel aastal on plaan muuta tormikindlamaks 45 kilomeetrit elektriliini.

Ent Klaassen tõi näite, kuidas metsamehed oma tööga teevad elanikele karuteenet.

"Mis tuli eile välja Hiiumaal, kus metsa raiuvad töötajad olid endale elu natuke lihtsamaks teinud. Tehti lageraie metsale, aga liini äärde jäeti üks lõik puid, üksik rida, mis siis järjest liinile kukkusid," rääkis Klaassen.

"Kui esialgu harvesteri juhile võib see tunduda lihtsam, et elektriliini lähedal ei pea töid kooskõlastama, siis inimestele mõjub see lõppkokkuvõttes elektrikatkestusena."

Elektrilevi on lubanud reede õhtuks Saaremaal ja Hiiumaal likvideerida kõik keskpinge liinirikked. Üksikute madalpinge liinide rikete kõrvaldamine võib toimuda ka veel nädalavahetusel.