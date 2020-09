Poola valitsuskoalitsioon lagunes

Koalitsiooni lõi kahte leeri loomaõiguste eelnõu vastuvõtmine parlamendis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kolmeparteilise koalitsiooni kaks väiksemat partnerit keeldusid Õiguse ja Õigluse partei eelnõu poolt hääletama ning seadus võeti vastu liberaalse opositsiooni toel.

Eelnõu keelab loomade kasvatamise karusnaha pärast ning peatab halal- ja koššerliha ekspordi. Poola on Hiina ja Taani järel suuruselt kolmas karusnahatootja maailmas ning varustab koššerlihaga Iisraeli ja Euroopa juudi kogukondi.

Valitsuse pressiesindaja sõnul nähakse lahendusena vähemusvalitsust või ennetähtaegseid valimisi.

"Kui ei juhtu midagi, mis eile toimunut muudaks, on võimalus, et luuakse vähemusvalitsus. Me kõik teame, kui raske on teha poliitikat sellise valitsusega," ütles Õiguse ja Õigluse partei esindaja Ryszard Terlecki.