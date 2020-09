Pärnu haigla avas uue perearstikeskuse

Hoone kannab nime Ristiku tervisekeskus ja seal töötavad 16 perearsti on sellega igati rahul. Varasemas asukohas kesklinnas oli juba ammu ruumipuudus. Haiglaga ühes kompleksis on lihtne inimesi uuringutele saata, sest kõik on lähedal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me oleme siin juba peaaegu neli kuud tööd teinud oma kollektiiviga ja me oleme väga rahul. See maja on ju ehitatud spetsiaalselt esmatasandi jaoks ja siin on arvestatud kõikide meie vajadustega. /.../ Ma arvan, et patsiendid on ka rahul. Nad on meid üles leidnud ja samas nad saavad ühelt taristult kätte kõik vajaliku - nii üldarstiabi kui ka eriarstiabi ja vajalikud uuringud sinna juurde ka veel," selgitas OÜ Pärnu Perearstid juhatuse liige Sirje Uueküla.

Haiglajuht Urmas Sule ütles, et ehitus ei ole haigla ja tervishoiusüsteemi arengus mitte kõige tahtsam, aga ehitus on see, mis kõige rohkem välja paistab. Ehitusega pannakse paika või valatakse betooni toimiv struktuur, edasised arengud toimuvad lõviosas seal sees.

"Esmatasandi tervisekeskus on tõesti tulevikku vaadates ääretult oluline. Meil Pärnus peab olema selline süsteem, mis lisaks noortele õdedele, kes juba tahavad Pärnusse tööle tulla. meelitaks siia ka noori arste. Noorte arstide heas mõttes meelitamine tähendab seda, et me peame looma neile väga head praktiseerimise võimalused ja seda me saame teha ainult koostöös perearstikeskusega," ütles Sule.

Ristiku tervisekeskuse ehitamine läks maksma 5,5 miljonit eurot, sellest 1,9 miljonit tuli Euroopa Regionaalarengu Fondist.