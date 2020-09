Õiguskantsleri poole pöördunud AS Hoolekandeteenused soovis hinnangut, kas vallavalitsus käitus Märjamaa alevisse erihooldekodu ehitamiseks korraldatud projekteerimistingimuste menetluses õiguspäraselt ega suhtu erivajadustega inimestesse diskrimineerivalt.

Probleemiks oli see, et vald ei pidanud kinni menetlustähtaegadest ja keeldus lõpuks projekteerimistingimusi andmast.

Õigiskantsler leidis, et vald on eksinud küll hea halduse tava vastu ning venitanud menetlusega põhjendamatult kaua, kuid erivajadusega inimestesse pole suhtutud diskriminineerivalt.

Esiteks eksis vald menetlusliigi valikul: isegi kui alustati projekteerimistingimuste menetlusega, oleks pidanud selle lõpetama nii pea, kui selgus, et projekteerimistingimusi väljastada ei saa. Vald seda ei teinud ning menetlus jäi venima.

"Sellest, et kõnealusel juhul ei saa anda projekteerimistingimusi, oleks vallavalitsus pidanud aru saama juba hiljemalt 2019. aasta lõpuks. Projekteerimistingimuste andmisest keelduti aga alles 2020. aasta juunikuus," märkis õiguskantsler.

Projekteerimistingimuste menetlus kestis kokku rohkem kui aasta, kuigi ehitusseadustiku järgi peaks otsustama tingimuste andmise või sellest keeldumise üle 60 päeva jooksul.

Vald tõi lõpuks põhjenduseks, et projekteerimistingimusi ei saa ilma detailplaneeringuta siiski anda.

Õiguskantsler leidis, et valla tegevust ei saa siiski pidada erivajadusega inimeste diskrimineerimiseks, tuues näiteks, et Märjamaa vald on ise soovinud kohalikust kogukonnast pärit erivajadusega inimestele rajada Märjamaa alevisse kodu. Selle vastu on olnud mõned kohalikud ettevõtjad ja elanikud.

"Diskrimineeriva otsusega oleks tegu siis, kui vald oleks projekteerimistingimuste andmisest keeldumisel lähtunud kohaliku kogukonna vastuseisust. Kõnealusel juhul ei pidanud vald sisuliselt kaalutlusotsust tegema ega seetõttu projekteerimistingimuste andmisest keeldumisel kohalike elanike vastuseisu arvestama," märkis õiguskantsler.

Hoolekandeteenused on erihooldekodude rajamisega tegelemas ka mujal ning kompromisse tuleb leida nii kohalike elanike kui omavalitsusega. Ettevõtte avalike suhete juht Katrin Pärgmäe ütles, et Põlvas pakkus kohalik omavalitsus välja alternatiivse krundi ja teeb detailplaneeringut selle nimel, et erihooldekodu Põlvasse kerkiks.

"Narvas toimus küll küsitlus, mille kohta ka õiguskantsler seisukoha avaldas, kuid linna välja pakutud asukohtadest on vähemalt üks erivajadusega inimeste eluhooneks sobilik. Kuressaares väljastas vald projekteerimistingimused kahele asukohale, mille vahel me valida saame," lausus Pärgmäe.