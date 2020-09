Itaallased lähevad viirusest hoolimata valimiskastide juurde

Itaallased lähevad koroonaviirusest hoolimata pühapäeval valimiskastide juurde, et anda hääl referendumil ja kohalikel valimistel, mis võivad nõrgestada valitsust ja radikaalselt muuta poliitmaastikku.

Tegemist on peaminister Giuseppe Conte vasakpoolse koalitsioonivalitsuse esimese proovikiviga pärast koroonaviiruse leviku pirduramiseks kehtestatud piiranguid, mis on pitsitanud niigi kreenis majandust.

Referendum parlamendiliikmete kärpimiseks 630 liikmelt 400 liikmele alamkojas ja 315 liikmelt 200 liikmele senatis läheb ilmselt läbi. See kärpemeede on valitsusse kuuluva Viie Tähe Liikumise (M5S) idee, kuid nende endi toetus on paraku kesine.

Piirkondlikud lahingud seisavad ees Campania, Liguuria, Marche, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta ja Veneto maakonnas.

Parempoolne koalitsioon võtab ilmselt vaevata tagasi võimu Venetos ja Liguurias, ent võib vasakpoolsetelt ära võtta ka Marche ja Puglia.

Kuid kõigi pilgud on Toscanal, mis on ajalooliselt olnud vasakpoolsete kants, kuid võib langeda Matteo Salvini parempoolse Liiga kätte.

Valimised peetakse hoolimata manitsustest valimisjaoskondade avamise vastu ajal, mil koroonanakkuste arv on taas tõusuteel. Kuigi Itaalias on hetkel vähem juhtumeid kui Suurbritannias, Prantsusmaal ja Hispaanias, tuvastatakse seal päevas ikka üle 1500 nakatunu.

Milano Sacco haigla nakkushaiguste osakonna juhi professor Massimo Galli sõnul on praeguse Euroopa kasvava trendi tingimustes valimiste korraldamine hullumeelsus.

"Need valimised ei kukuta valitsust," ütles poliitikakommentaator Barbara Fiammeri Itaalia päevalehest Sole 24 Ore.

"Kuid kriis on vägagi võimalik, on see siis Conte kukkumine, uue koalitsiooni moodustamine või koguni rahvusliku ühtsuse valitsuse moodustamine." Brüsseli ametnikke teevad Itaalia võimalikud arengud analüütikute sõnul murelikuks.