Saksa avaliku sektori töötajad hakkavad järgmisel nädalal streikima

Ver.di ametiühing, mis esindab umbes 2,3 miljonit föderaalset ja kohalikku avasektori töötajat, teatas, et streikidega alustatakse teisipäeval. Ametiühing ei täpsustanud, kus streigid korraldatakse ning see informatsioon tehakse teatavaks esmaspäeval.

Hoiatusstreigid on Saksa tööläbirääkimistel tavapärane taktika ja kestavad reeglina mitu tundi kuni kaks päeva. Ametiühing ei välistanud, et streigist võtavad osa ka lasteaiakasvatajad, mis võib tekitada probleeme lapsevanematele.

Ametiühing nõuab 4,8-protsendist või vähemalt 150 euro suurust palgakõrgendust kuus järgmise aasta jooksul. Valitsuse läbirääkijad taotlevad pikaajalisemat lahendust ja on öelnud, et palganõue on liiga kõrge koroonaviiruse pandeemiast tingitud majandusraskuste tõttu.

"Tööandjad on konflikti süvendanud," ütles Ver.di esimees Frank Werneke. "Vastus tuleb nüüd töökohtadelt."

Läbirääkimiste kolmas voor peaks toimuma 23.-24. oktoobrini.