USA president Donald Trump teatas, et toetab kokkulepet, mis lubaks lühivideorakendusel TikTok riigis tegevust jätkata.

Rakenduse Hiina emaettevõte ByteDance kavatseb luua partnerluse USA suurettevõtete Oracle’i ja Walmartiga. TikTokil on USA-s umbes 100 miljonit kasutajat, kuid valitsuse hinnangul on see olnud ohuks rahvuslikule julgeolekule.

Maria-Ann Rohemäe