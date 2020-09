Pärnu Ülejõe rahvas pidas sügislaata

Ülejõe selts on küll varemgi laatu korraldanud, aga see, et nüüd tehti seda koos vabakooli seltsiga ja muuseumi aed on suurepäraselt korda tehtud, annab asjale teise meki, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Oma kaubaga võis laadale tulla igaüks, aga vabakooli lapsed müüsid seal usinalt omavalmistatud küpsetisi ja muud maitsvat. Osa lette osteti tühjaks juba esimese tunniga.

"Vabakool korraldab sügislaata päris pikka aega juba, aga sellel aastal, kuna meil on selline imetore võimalus teha seda õues, Koidula muuseumi aias, siis me otsustasime, et tuleme kooliseinte vahelt välja oma laadaga," rääkis Pärnu Vabakooli Seltsi juhatuse liige Eha Ristimets.

Suur rahvahulk teda ei üllatanud. "Kuna meil on kogukondlik kool, siis on peresid palju. Kui igas klassis on umbes 20 last, nendel kõigil on vanemad, pered ja kui nad kõik siia kokku tulevad, siis neid saabki palju."

Ülejõe seltsi liige Andres Sooniste, kunagine Pärnu linnapea, rõõmustas toreda laada üle ja ütles, et pärast sellist õnnestumist ei jää see kindlasti ühekordseks ettevõtmiseks. Aga tulevikus on suuremaidki plaane.

"Ma pean tunnistama, et mul endal on kuklas kaugemas perspektiivis palju põnevam mõte - et võiks proovida ühel hetkel taastada Ülejõe laadaplatsil aastalaada. Siin on ka vanemat generatsiooni täna, kes mäletavad oma lapsepõlve või oma vanemate jutte. Aastalaat oli olnud omal ajal väga suur üritus, mis tegelikult kogu sellele Ülejõe keskusele /.../ andis ikka täiesti uue elamise ja hingamise," selgitas Sooniste.