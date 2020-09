Uuel nädalal läheb ilm soojemaks

Esmaspäeva öösel on pilves selgimistega ilm ning kohati sajab vihma ja on udu. Puhub lääne- ja edelatuul 5 kuni 10, põhjarannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on märgatavalt rohkem, kui eelneval ööl ehk 7 kuni 13 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul võib üksikutes kohtades vihma sadada ja sisemaal on paiguti udu. Puhub lääne- ja edelatuul 4 kuni 10, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9 kuni 14 kraadi.

Päev tuleb pilves selgmistega ja kohati sajab hoovihma, aga pärastlõunal pilvisus hõreneb. Lääne- ja edelatuul tugevneb ja puhub 4 kuni 11 meetrit sekundis, rannikul on puhangud 15 kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on oodata 15 kuni 17 kraadi.

Teisipäeval on tuul jätkuvalt natuke tugevam, aga vihma oodata ei ole. Ka järgnevad päevad on sajuta, kuid reedel jõuab meieni suurem sadu, mis üle Eesti liigub. Väljas keskmised tõusevad ning jäävad öösiti vahemikku 6 kuni 13 ja päeval 16 kuni 21 kraadi.