MTA pidas 17. juunil Valgamaal, Tõrva vallas asuvas maanteeristis kinni Lätist saabunud Eesti numbrimärgiga veoauto ning leidis kontrolli käigus selle haagisest 9,6 miljonit Valgevene maksumärkidega sigaretti "Winston Blue" ja "Winston Classic".

Kui see sigaretikoorem oleks jõudnud Eesti salaturule, oleks riigil ainuüksi aktsiisimaksudena jäänud saamata ligi 1,4 miljonit eurot.

Salasigaretid Autor/allikas: MTA

Asjaolude selgitamiseks alustati kriminaalmenetlust, mida juhtis Lääne ringkonnaprokuratuur. Veoautot juhtinud inimene mõisteti lisaks süüdi maksukohustuse varjamises ja tagastusnõude alusetus suurendamises. Kokku määrati talle karistuseks 3 aastat vangistust 5-aastase katseajaga. Lisakaristuseks määrati ühingute juhtorganites tegutsemise keeld kolmeks aastaks.

"Lisaks vangistusele ja pikale katseajale on oluline karistusõiguslik mõju lisakaristusel. Lisakaristuse eesmärk on aus ja usaldusväärne ettevõtluskeskkond," ütles süüdistatavaga karistuskokkuleppe sõlminud prokurör Helga Aadamsoo.

"Sõnum on see, et ebaausate skeemide loomine või neis osalemine ei tohi ära tasuda ning sellise tegevuse jätkamine peab olema võimalikult keeruline," selgitas prokurör.

Sellel aasta esimeses pooles on MTA töötajad tabanud kokku 23,5 miljonit salasigaretti. Aasta varem tabati kokku 16,3 miljonit salasigaretti.

MTA peadirektori asetäitja Rivo Reitmanni sõnul on tänavu esimesel poolaastal tabatud salasigarettide suure koguse taga mahukad üksikjuhtumid - lisaks ühe juhtumiga tabatud 9,6 miljonile salasigaretile avastas amet juunis veel 3 miljonit, aprillis 1,7 miljonit ja jaanuaris 7,92 miljonit salasigaretti.