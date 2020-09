ITF-i uuringu "The Future of Passenger Mobility and Goods Transport in Estonia" lähteülesandeks oli analüüsida väljakutseid ja võimalusi, millega Eesti transpordisüsteem silmitsi seisab, ning teha kindlaks riigi vajadused infrastruktuuri ja reformide osas. Projektiga koguti andmeid, analüüsiti teiste ITF-i liikmesriikide praktikaid ja kasutati kvantitatiivset modelleerimist Eesti transpordisüsteemi erinevate stsenaariumide uurimiseks. Tulemused peaksid aitama Eestil arendada kvaliteetsemaid transpordi lahendusi enda inimestele ja ettevõtetele.

ITF-i uuring oli osa Eesti uue transpordi- ja liikuvuse arengukava väljatöötamisest aastateks 2021-35.

Ürituse ajakava:

10 – 10.20 Sõnavõtud: majandus- ja taristuminister Taavi Aas, Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei ning Rahvusvahelise transpordifoorumi peasekretär Young Tae Kim.

10.20 – 10.50 Rahvusvahelise transpordifoorumi esitlus, milles tuuakse välja "The Future of Passenger Mobility and Goods Transport in Estonia" uuringu peamised järeldused

10.50 – 11.30 Paneeldiskussioon: Henrik Hololei, Young Tae Kim, Indrek Gailan (MKM), Jari Kauppila (ITF), Dejan Makovsek (ITF).

12.15 – 13.30 Eesti transpordi ja liikuvuse arengukava 2021-2035 esmaversiooni tutvustus