Sügisel tuleb välja Apple'i uus operatsioonisüsteem macOS 11 Big Sur, Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) teatel peavad olema arvutiomanikud valmis, et peale operatsioonisüsteemi uuendamist pole võimalik ID-kaardiga end autentida ega digiallkirja anda.

RIA on testinud ID-tarkvara uue operatsioonisüsteemi erinevate beetaversioonidega ning praegu ei ole uues operatsioonisüsteemis võimalik kasutada ID-kaarti DigiDoc4 kliendis, samuti ei saa ID-kaardi abil veebilehitsejates ennast autentida ja allkirju anda.

Selle põhjus on operatsioonisüsteemi probleemid kiipkaardiga suhtlemisel. RIA on probleemist teadlik ning on sellest teavitanud ka Apple'i esindajaid.

ID-kaardi kasutajatel soovitab RIA oodata uue macOSi operatsioonisüsteemi uuendamisega. Mobiil-ID ja Smart-ID kasutajaid see probleem ei mõjuta.