Mõned Twitteri kasutajad on märganud, et kui samas postituses on kaks fotot - üks mustanahalisest inimesest ja teine valgenahalisest, siis sageli näitab Twitter mobiilivaates ainult valgenahalise inimesega fotot, vahendas BBC.

Hiljutine poleemika sai alguse siis, kui Colin Madland Vancouveri ülikoolist tegi tõrkeotsingu seoses tema kolleegi pea haihtumisega videokonverentsirakenduse Zoom kasutamisel. Tuli välja, et Zoomi tarkvara tuvastas ekslikult mustanahalise mehe pea osana taustast ning kõrvaldas selle ekraanilt.

Kui Madland tegi sellekohase postituse Twitterisse, avastas ta, et sotsiaalmeedia mobiilirakenduses oli järjepidevalt valitud postituse eelvaatesse tema, mitte tema kolleegi pilt. Isegi siis, kui ta vahetas fotode järjekorra ära.

Madlandi avastus viis kasutajate seas hulga teiste eksperimentideni. Näiteks avastati, et postituse eelvaates eelistas Twitter USA senati enamuse liidri Mitch McConnelli nägu eelmise presidendi Barack Obama omale. Samuti eelistas Twitter näidisfotodest pilti ülikonnas valgenahalisest mehest mustanahalisele.

Twitter märkis, et testis algoritmi arendamisel rassilist ja soolist kallutatust, kuid tõdes, et seda küsimust tuleb edasi analüüsida.

A faculty member has been asking how to stop Zoom from removing his head when he uses a virtual background. We suggested the usual plain background, good lighting etc, but it didn't work. I was in a meeting with him today when I realized why it was happening. — Colin Madland (@colinmadland) September 19, 2020

Turns out @zoom_us has a crappy face-detection algorithm that erases black faces...and determines that a nice pale globe in the background must be a better face than what should be obvious. — Colin Madland (@colinmadland) September 19, 2020