Rattureid ja rulluisutajaid sõidab tänavatel iga aastaga aina rohkem ja seepärast kasvab ka nendega juhtuvate õnnetuste arv, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui eelmisel aastal toimus maanteeameti andemeil jalgratturitega 267 liiklusõnnetust, siis tänavu juba 282 ning hukkunud on neli inimest.

Kiiver võib päästa rasketest peavigastustest.

Esmaspäeval jagati tasuta kiivreid Narva Pähklimäe terviseradadel.

"Kiivreid on meil kaasas 20-30. Vastavalt sellele, kui palju me inimesi näeme, siis nii palju inimesi rõõmsaks teeme ka. Eks ikkagi on seal veel noori, kes ei kanna, aga eks me üritame kõigini seda teadmist viia. Ja ega ei pruugigi alati ise kogemata viga teha ratta seljas, vaid võib keegi kogemata ette astuda, mõni jooksja, koeraga jalutaja või keegi muu. Äkki suudame mõne halva õnnetuse koos ära hoida," selgitas SA Eesti Terviserajad tegevjuht Alo Lõoke.