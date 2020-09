Hiina pani tuntud Xi-kriitiku 18 aastaks vangi

Kommunistliku Partei võimuladvikusse kuulunud Ren Zhiqiang kadus märtsis, kui ta oli avaldanud Xi koroonameetmeid teravalt kritiseeriva essee.

Teisipäevases kohtuotsuses öeldakse, et Ren varastas riigilt pea 50 miljonit jüaani (6,2 miljonit eurot) ja võttis vastu 1,25 miljonit jüaani pistist.

Pekingi rahvakohtu teatel tunnistas 69-aastane Ren "kõik oma kuritööd vabatahtlikult ja ausalt üles" ega kaeba kohtuotsust edasi. Talle tehti ka 4,2 miljonit jüaani trahvi.

Inimõiguslased süüdistavad Xi'd ja Kommunistlikku Parteid korruptsioonisüüdistuste kasutamises teisitimõtlemise vaigistamiseks.

Peking on kodanikuühiskonna vastu jõulisemalt astunud alates Xi võimuletulekust 2012. aastast. Piiratud on sõnavabadust ja kinni on peetud sadu aktiviste ja advokaate.

Ren on riikliku kinnisvaraarendaja Huayuan Groupi endine esimees. Võimukriitika eest on ta pälvinud ka hüüdnime "Suur Kahur". Tema kontol sotsiaalmeedias Weibo oli miljoneid jälgijaid, enne kui võimud konto 2016. aastal sulgesid. Ren oli teinud platvormil üleskutseid suurendada ajakirjandusvabadust.

Kompartei distsiplinaarosakond alustas Reni suhtes uurimist aprillis. Kohtuprotsess algas 11. septembril.