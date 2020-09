USA kehtestas Iraanile uued sanktsioonid, väites et Teheran on rikkunud 2015. aasta tuumalepet

USA kehtestas Iraanile uued sanktsioonid, rõhutades et Teheran on rikkunud 2015.

aastal sõlmitud tuumalepet. See otsus tuleb vaid mõni päev pärast seda, kui USA teatas ühepoolselt, et Iraanile on taastatud ka kõik ÜRO piirangud. Rahvusvahelise kogukonna hinnangul ei ole ameeriklastel seaduslikku õigust seda teha, sest nad on leppest välja astunud. Washingtonist jätkab Maria-Ann Rohemäe