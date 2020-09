Amazon sattus rassistlike mütside tõttu kriitika alla

Vandeadvokaat Alexandra Wilsoni sõnul müüdi mütse hinnaga 12.96 Briti naela ning müüja kirjeldas neid kõrge kvaliteedi ning unikaalse ja moeka disainiga pilkupüüdva tootena, vahendas BBC. Lisaks öeldi reklaamis, et mütsi elegantse välimuse tõttu on see kena kingitus pereliikmetele ja sõpradele.

Wilson on ise sattunud rassistliku kuritarvituse ohvriks ning tema hinnangul on häbiväärne, et Amazon sellised mütse müüb. Wilson seadis kahtluse alla, kas Amazon üldse kontrollib, millised tooted selle keskkonda müügile lähevad.

THIS IS NOT OK.@amazon why is this racist hat being sold on your site?



Are there no checks in place? This is honestly embarrassing. https://t.co/uoIwzDX5Tf pic.twitter.com/Jv1fVjVUgM