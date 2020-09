Tartu bussijaam uueneb

Tartu bussijaama haldajad loodavad, et järgmise aasta suve lõpuks on bussijaama ootesaal piisavalt mugav ja hubane ka neile, kes praegu seal istumist pigem väldivad.

Et Tartu bussijaama väljanägemine on ajast maha jäänud, tõdevad nii jaama haldaja Cargobus kui ka selle omanikfirma Tasku keskuse tegevjuht, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nüüd planeerivadki kaks ettevõtet bussijaamale täielikult uut ilmet.

"Kuna siit käib läbi ikkagi nii palju rahvast, siis on paratamatult see kõik kulunud, määrdunud ja inimesed tahavad kaasaegsemat keskkonda," ütles Tasku tegevjuht Annika Oja.

Bussijaam on tulevikus avaram, sest tänavapoolsele osale paigaldatakse suured aknad. Samuti lisatakse juurde teistest eraldatud istekohti.

Kuna Tallinna bussijaama opereerib sama ettevõte, tekib Tartusse ka ühiseid disainijooni pealinna hoonega.

"Avaramaks just seeläbi, et see on valgusküllasem. Samuti üritame paremaid tehnilisi lahendusi - sageli tunneme siin tuuletõmbust, et sellele probleemile lahendus leida. Sisekujunduslik osa on väga suur muutus," selgitas Oja.

Bussijaam on sellisena tegutsenud ligi kümme aastat ning viis aastat tagasi sai hoone uue sisustuse. Paraku pole ootesaali värskus eriti kaua püsinud. Selle ühe põhjusena näevad planeerijad teatud kontingenti, kes kipub bussijaama kogunema.

"Üks selliseid momente, mille me seekord kindlasti ära teeme, on tualettruumide viimine ootesaali ehk ligipääsuga siseruumide kaudu, mis peaks meie nägemuses tagama seda, et ei kogune seda kontingenti, kes järgmise viie aasta jooksul selle ruumi ja ka välisalad ära rikuvad," rääkis Cargobusi tegevjuht Airika Aruksaar.

Enne koroonakriisi oli Tasku keskusel plaan laieneda ning tuua bussijaam osaliselt ostukeskusesse. See plaan on praegu pausile pandud, kuna majandusseis niivõrd suuri investeeringuid ei võimalda. Samas pole ka tulevane remont väike projekt.

"Numbrid on suured, midagi finantseerib maja omanik ehk Tasku keskus, midagi meie. Suurusjärgud jäävad seitsmekohaliseks ikkagi, sest uue ilme saab maja nii väljast kui ka seest," ütles Aruksaar.

Bussijaama uue kujunduse on teinud arhitekt Kati Haki.