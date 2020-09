Päästeamet tunnustas 112 inimest aumärgiga

President Kersti Kaljulaid, siseminister Mart Helme ja päästeameti peadirektor Kuno Tammearu andsid teisipäeval Pärnus päästeteenistuse aumärgi 112 inimesele, kes on silma paistnud hoolivuse, missioonitunde ja vaprusega inimeste elu ja vara päästmisel või kel on märkimisväärseid teeneid päästevaldkonna arendamisel.

Elupäästja medali sai 70 inimest, nende seas lisaks päästjatele, kiirabitöötajatele ja politseinikele ning teistele päästevaldkonna töötajatele ka 15 eraisikut.

Esmakordselt anti välja elupäästja medali eriklass, mille pälvis Lääne päästekeskuse Pärnu päästekomando päästja Jevgeni Novikov. Elupäästja medali eriklass antakse välja alates neljandast elupäästmisest. Jevgeni Novikovi on elupäästja medaliga tunnustatud varem 2011., 2015. ja 2017. aastal.

Lääne päästekeskuse vanemoperatiivkorrapidaja Tõnno Sikk on päästnud kaks inimest. Tema sai elupäästja II klassi medali.

"Jah, seoses väljakutsetega on tõesti juhtunud kaks sellist sündmust, kus on vaja vanemoperatiivkorrapidajana sekkuda ja kiirelt päästa," ütles Sikk "Aktuaalsele kaamerale".

Aumärkidega tunnustati kokku 112 inimest. Seekordsete elupäästjate hulgas on teiste seas näiteks 11-aastane tüdruk. Emma Semjonov tõi põlevast majast väiksemad pereliikmed välja. "Kuna ma jäin nii rahulikuks ja tõin kõik lapsed välja. Ja ütlesin, et küll kõik saab korda./.../ Me just vennaga läksimegi multikat vaatama, et ootame, kuni ema teeb lõunasöögi valmis. Ja siis järsku juhtuski see õnnetus," kirjeldas elupäästja Emma Semjonov.

Sõudeveteran, 36-kordne Eesti meister Juhan Paalo tõi jõeveest välja eaka naise. "Mul olid kilepüksid ja soe särk seljas, sokid jalas, ujusin. Pükse ei jõudnud ära võtta. Oleks ma neid võtnud, ta oleks ära uppunud. Jalad hakkasid juba vajuma," ütles elupäästja Juhan Paalo.

Lisaks elupäästemedalitele anti üle kolm päästeteenistuse kuldristi, 11 päästeteenistuse hõberisti ning 28 päästeteenistuse medalit. Samuti anti üle vabatahtliku päästeala edendaja rändauhind ning päästeameti peadirektori tänukirjad.

Päästeteenistuse kuldristi pälvisid hindamatu panuse eest päästevaldkonda päästeameti nõunik Indrek Ints, Pärnu päästekomando komandopealik Jaanus Saar ning Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor Jelena Sibul.

Päästeteenistuse kuldrist antakse ulatuslike ja keerukate päästetööde juhtimise või silmapaistvate teenete eest päästealal, samuti kauaaegse eeskujuliku teenistuse eest päästeasutuses.

Päästeameti peadirektorile teeb heameelt, et inimesed, kes pole kutselised päästjad, on väga palju aidanud.

"Selle üle on tõesti hea meel, et Eesti inimene märkab, hoolib ja mis on väga tähtis, abistab. Sellepärast me peamegi kõik õppima esmaabi, õppima seda, kuidas tulekahjude või liiklusavariide puhul tegutseda, sest need esimesed käed, mis kohale tulevad, nendest on tõesti palju abi," ütles Tammearu "Aktuaalsele kaamerale".

Päästeteenistuse aumärke on antud välja alates aastast 1998. Aumärke antakse üle kaks korda aastas: Eesti Vabariigi sünnipäeva ajal veebruaris ja organiseeritud tuletõrje aastapäeva ajal septembris.