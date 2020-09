Demineerijad plaanivad nädalaga teha Ida-Virumaal kahjutuks 1000 lõhkekeha

Kohalikke elanikke palutakse metsast leitud lõhkekehadest kindlasti teatada, sest päästjatel on praegu piisavalt ressurssi nendega tegelemiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Demineerimistööd Ida Kõmin 2020 toimuvad Ida-Virumaal esimest korda.

Demineerijad loodavad avastada ja kahjutuks teha umbes tuhatkond sõjaaegset mürsku, miini ja granaati.

Sel aastal on Ida-Virumaal leitud väga palju lõhkekehi. Näiteks esmaspäeval avastas Sillamäe lähistel metsa läinud seeneline sadakond lõhkekeha.

Ohtlikud leiud hävitatakse kaitseväe Sirgala harjutusväljal.

"Täna hävitame jooksvalt leitud lõhkekehasid ja märkimisväärne on, et hävitame ka 250-kilose Saksa lennukipommi, mis leiti eile," rääkis Ida-Eesti pommigrupi juht Rauno Raidloo.

"See aasta on tõesti erakordne - Ida-Eestis on leitud tavalisest üle kolme korra rohkem lõhkekehi. Praeguseks hetkeks on meil leitud ja hävitatud üle 2300 lõhkekeha. Siin on suured lahingud olnud, kus on suured armeed põrkunud üksteisega ja lahingutegevus on kestnud mitmeid kuid," lisas ta.