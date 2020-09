Hiina tuleb koroonaviiruse leviku eest vastutusele võtta, ütles USA president Donald Trump ÜRO peaassamblee videokõnes. Trump lisas, et ta seab uhkusega Ameerika esimeseks nagu teised maailmaliidrid peaksid tegema oma riikidega.

75. ÜRO peaassamblee pidi olema diplomaatiline suurüritus, kuid koroonaviiruse tõttu tõmmati seda oluliselt kokku, vahendas "Aktuaalne kaamera".

USA presidendi Donald Trumpi sõnul on riigid pidanud võitlema nähtamatu vaenlasega, kuid tänu tema valitsuse otsustavale tegevusele on kolm vaktsiini kliiniliste uuringute lõppjärgus.

"Me jagame vaktsiini laiali. Me võidame viiruse. Me lõpetame pandeemia ja siseneme enneolematu õitsengu, koostöö ja rahu ajastusse. Samal ajal, kui liigume selle kirka tuleviku suunas, peame võtma vastutusele riigi, kes vallandas selle katku maailma - Hiina," kõneles Trump.

Lisaks ütles USA president, et igal aastal viskab Hiina ookeanisse miljonites tonnides prügi, tegeleb teiste riikide vetes ülekalastamisega, hävitab korallrahusid ja eraldab õhkkonda teistest rohkem mürgiseid aure.

"Eelmisel aastal vähendas USA süsinikdioksiidi emissioone rohkem kui ükski riik Pariisi kliimaleppes. Need, kes ründavad USA erakordset keskkonnapoliitikat ja samal ajal eiravad Hiina ohjeldamatut saastamist, ei huvitu keskkonnast," rääkis Trump.

Ta rõhutas, et kui ÜRO soovib olla tõhus organisatsioon, siis peaksid nad tegelema tõeliste probleemidega. Näiteks terrorismi, naiste õiguste ja narkokaubandusega.

Samuti mainis Trump oma administratsiooni saavutusi.

"Me astusime vastu Hiina aastakümnete pikkusele väärkohtlevale kaubanduspoliitikale. Me elustasime NATO liitlassuhted ning teised riigid panustavad kaitsekulutustesse nüüd palju õiglasemalt," ütles ta.

Lisaks kiitis Trump Iisraeli, Araabia Ühendemiraatide ja Bahreini sõlmitud ajaloolist rahulepet.

"Liivas ei ole verd. Need päevad on loodetavasti läbi," sõnas ta.

Trump plaanis esialgu pidada kõne New Yorgis ÜRO peahoones, kuid otsustas lõpuks selle siiski ette salvestada nagu enamik riigijuhte.