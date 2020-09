Uuringu kohaselt on Eesti maapõues üsna suured uraani varud

Eesti teadlastel valmis hiljuti uuring, mille kohaselt on maapõues üsna suured uraani varud. Riik siiski uraani kaevandamisega tegeleda ei plaani ning fookus on haruldastel muldmetallidel ja akumetallidel.

Kui nõukogude ajal tegeleti Eestis lausa uraani tootmisega, siis nüüdseks on see tegevus lõppenud, aga uraani on endiselt meie maapõues üpris palju. Eesti teadlased said hiljuti valmis uuringu, kust selgub, millised on kahe väärtusliku metalli uraani ja tooriumi varud.

"Kui nüüd võtta ainult üks kivim, mis on graptoliitargiliit ehk must kilt, mis on igal pool Põhja-Eesti all, Lõuna-Eestis seda ei ole, siis kogu toodang, kui see graptoliitargiliit üles kaevata ja uraan sealt välja võtta, siis see on 5,6 miljonit tonni. Aga see on teoreetiline, keegi ei hakka graptoliitargiliiti kogu Eesti alt üles korjama," rääkis TTÜ professor Alvar Soesoo.

Eestis leiduvatest kivimitest on just mustas kildis märkimisväärses koguses uraani.

Lubjakivis on uraani ühe tonni kohta keskmiselt pool kuni viis grammi uraani. Mustas kildis ehk graptoliitargiliidis võib olla uraani ühe tonni kohta 700-1000 grammi.

Eesti geoloogiateenistuse maapõue ressursside osakonna juhataja Tiit Kaasiku sõnul pole riigil lähiajal plaanis Eesti maapõues oleva uraaniga midagi peale hakata.

"Hetkel riigil uraani ega tooriumi uuringu plaane ei ole, et meie fookus on hetkel haruldastel muldmetallidel ja akumetallidel, mis mujal maailmas praegu kõige rohkem huvi pakuvad."

Lisaks Eestile on ka Rootsi mustas kildis arvestatavad uraani ja tooriumi varud. "Kui me lööme need numbrid kokku isegi kõige konservatiivsemal tasandil, siis Eesti ja Rootsi must kilt on kahtlemata Euroopa kõige suurem thoriumi ja uraani reservuaar," rääkis Soesoo.