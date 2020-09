Sügise saabumisega sai Narvast Eesti sügispealinn

Sügispealinna kultuurikavas on ka sel aastal palju kontserte ja festivale, kuid koroonaviiruse levides võivad korraldajad mõne sündmuse ära jätta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Pakume päris palju, nagu eelmistel aastatel, ainuke erinevus on selles, et sel aastal esinevad meile peamiselt Eestist pärit artistid ja see ongi meie aasta eripära. Praegu olukord on rahulik, alles kaheksa nakatunut aga kes teab, mis homne päev toob meile. Oleme valmis otsekohe loobuma mõnedest üritustest, aga hetkel otsustasime ikka jätkata," rääkis Narva linnapea Aleksei Jevgrafov.

Sügispealinna avaüritusel esines uue kavaga Narva linna sümfooniaorkester. Kontserdi korraldamise lubas Narva linnavõim viimasel hetkel, veendudes, et nakatunuid on Narvas vähe ja publikule ohtu pole.

Suletud piiri tõttu pidi Narva kultuurikava koostamisel loobuma Peterburi artistide abist.