Viljandis võtavad mõõtu intellektipuudega sportlased

Lahmuse kool, nagu ka kõik teised asutused, sai Eriolümpia kergejõustikuvõistlusele välja panna kuus sportlast.

Noortele tulid kaasa elama direktor Jüri Hansen ja kehalise kasvatuse õpetaja Mati Klamp.

Ühes väikeses maakoolis, eriti veel eriliste laste koolis, peab ka õpetaja olema mitmekülgne. Mati Klamp õpetab ajalugu, muusikat ja kehalist kasvatust.

"Nad on ettearvamatud. Oleneb täitsa päevast, kas tal on hea tuju või halb tuju. Tujud muutuvad hästi ruttu. Kehalist tahavad enamus ikka kaasa teha aga muusika tund on selline, et paljud ei tule sinna võib-olla hea meelega," rääkis Klamp.

Eriolümpia kergejõustikuvõistlustele Viljandis kogunes üle saja sportlase, neist vanim on 68-aastane.