Eesti kuritegelik rühmitus on Soome ehitustehnikat rentivatelt ettevõtetelt välja petnud kalleid masinaid ja seadmeid.

Politsei sõnul on jõuk tegutsenud paar aastat ja kahjud ulatuvad miljonitesse eurodesse. Kurjategijad küsivad hea mainega firma nime all masinaid laenuks, seejärel müüvad need aga maha. Suuremad tõstukid ja muu selline toimetatakse Eestisse.

Politsei ütles Ylele, et petuskeemis osalevad Soome juhutöödele läinud Eesti ehitusmehed, aga võrgustikku juhitakse kaugematest riikidest, nii et organiseeritud kurjategijate jõugu juhte ei ole tabada õnnestunud.