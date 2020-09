Prokurör taotleb Peeter Helmele tingimisi vangistust

Prokurör Andra Silla hinnangul on Helme süü tõendatud ning teda tuleb karistada tingimisi ühe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega kaheaastase katseajaga.

Kohtuprotsess jätkub advokaadi kaitsekõnega.

Helme ei ole end lapseealise seksuaalses ahvatlemises süüdi ei tunnistanud, kuna oli veendunud, et vestleb jututoas täiskasvanud inimesega.

"Minu jaoks oli tegu virtuaalse mänguga, mis ei erine veebipõhistest arvutimängudest, mida samuti mängin. Jututoas vesteldes olin täiesti veendunud, et vestlen samuti rollimängu mängiva täiskasvanuga - ja mul oligi õigus, sest nagu hiljem selgus, oli tegu politseinikuga," ütles Helme.

Helme sõnul ei olnud tema vestluses mingeid ahvatlemise katseid. "Mingit ahvatlemist seksuaalsele kontaktile või kutset kohtumisele ei olnud, oli vaid üldine seksuaalteemaline vestlus," selgitas ta.

"Sellises vestluskeskkonnas, kus ükski kasutaja ei saa kontrollida teise kasutaja identiteeti ning igaüks võib öelda seda, mida sülg suhu toob, ei olegi paraku keegi kaitstud politsei provokatsiooni eest," märkis ta.

Mullu detsembris pidas politsei Postimehe endise peatoimetaja Peeter Helme lühiajaliselt kinni, tema vahistamise taotlemist ei pidanud prokuratuur vajalikuks.

Uurimise lõppedes sai Helme süüdistuse selles, et ta ahvatles seksuaalselt mullu 8.–10. oktoobrini interneti jututoas "Armastuse saal" end 12-aastase Marleenina esitlenud politseiagenti.

Helme on varem rääkinud, et jututuba "Armastuse saal" on üles ehitatud nii, et endale seal konto teinud inimene võib valida endale vestluses nimeks mida iganes. "Igal sisselogimisel saad sa valida endale täiesti uue nime. Ma ei ole kunagi eeldanud, et inimesed seal enda kohta tõtt räägivad. Pigem tundubki see jututuba koht, kus inimesed käivad seksijuttu ajamas. Kasutajal ei ole seda võimalik tõestada, kes seal keegi tegelikult on. Ka mitte selle põhjal, mida sa enda kohta räägid. Ehk mitte millegi põhjal," ütles Helme.