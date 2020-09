Õnnetus juhtus hommikul kell 10, kui Venemaa sõjaväelaev põrkas kokku konteinerlaevaga Ice Rose, vahendas Aftonbladet. Kokkupõrge toimus Öresundi silla lähedal Drogdeni tuletornist lõunas Taani poolel, päästeoperatsiooni juhib Taani veeteede amet.

Tõenäoliselt pidi õnnetuse ajal olema tugev udu, ütles päästetööde juht ajalehele.

Rootsi mere- ja õhupäästekeskus on taanlastele abiks saatnud kolm üksust ja rannavalve helikopteri.

Mõlemad laevad on kontrollitud ja seni pole lekete või vigastuste kohta teateid. Konteinerlaeva hoitakse edasiseks ülevaatuseks paigas, kuid kuna teine ​​laev on Venemaa riigilaev, ei saa Taani ametivõimud anda korraldust paigale jääda.

"Meil ​​ei ole Venemaa riigilaevade üle volitusi, kuid oleme nendega suhelnud. Nad ütlevad, et pardal pole paanikat ja et neil on olukord kontrolli all," ütles päästetööde juht.

Aftonbladeti tunnistajate sõnul saabus sündmuskohale varsti pärast kokkupõrget sõjaväelaeva abistamiseks veel üks Vene laev.