Koroonajuhtumite arv Eestis kasvab ja terviseameti hinnangul on järgmised nädalad kriitilised. Kuidas piirata viiruse levikut ilma Eestit lukku panemata? Milline on meie meditsiinisüsteemi valmisolek? "Esimeses stuudios" on Põhja-Eesti regionaalhaigla kiirabikeskuse juhataja doktor Arkadi Popov.