Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) värskest uuringust selgub, et selle aasta keskpaigaks oli üleilmne töötundide koguhulk võrreldes eelmise aasta detsembriga vähenenud 17,3 protsenti. See tähendab kokku ligi 500 miljoni täisajaga töökoha kadumist.

Veel juunis arvestas ILO 14-protsendilise tagasilangusega, kuid nüüd ilmneb, et tegelikkus on veel süngem.

"Mõju on olnud katastroofiline," ütles ILO juht Guy Ryder ajakirjanikele virtuaalsel briifingul. Ta lisas, et üleilmselt on töö eest saadud sissetulekud selle aasta üheksa kuuga kahanenud 10,7 protsenti võrreldes sama perioodiga aasta tagasi.

Kokku ulatub sissetulekute vähenemine 3,5 triljoni USA dollarini ehk 2,9 triljoni euroni.

Eelmise aasta lõpus Hiinast alguse saanud koroonaviirus on kogu maailmas tapnud ligi miljon inimest ning 31 miljonit on saanud nakkuse.

ILO toob esile, et 2020. aasta viimase kolme kuu väljavaade avaneb nüüd oluliselt halvemana, kui ennustas nende eelmine raport juunis.

Kui juunis loodeti, et neljanda kvartali jooksul on üleilmne töötundide kadu eelmise aastaga võrreldes 4,9 protsenti, siis nüüd ennustatakse ka selleks ajaks karmi kukkumist, mis ulatub 8,6 protsendini (ehk 245 miljonit täisajaga töökohta).

Kõige rohkem kannatavad kriisi tagajärjel arenguriikide töölised ning kõik need, kelle töösuhe on mitteametlik.

Vaatamata sellele, et töökohtade täielikust sulgemisest on nüüd enamasti loobutud, elab 94 protsenti kõigist maailma töölkäijatest riikides, kus mingid töötamise ja töökohaga seotud piirangud kehtivad.

Samal ajal manitses Ryder ettevaatlikkusele ja viitas, et majanduse eelistamine tervisele võib olla ohtlik. "On väga selge, et kiirus ja ulatus, millega üleilmne majandus tööturu madalseisust välja tuleb, on vahetult seotud meie võimega pandeemiat kontrollida."

Samuti näitab ILO raport, et üleilmne tagasilöök tööturul olnuks veel laastavam, kui riikide valitsused poleks välja tulnud majanduse ergutuspakettidega.

Majanduse stimuleerimine, mis ulatub üleilmselt kokku 9,6 triljoni dollarini ehk 8,1 triljoni euroni, päästis raporti kohaselt maailma koguni 28-protsendilisest tööturulangusest.

Probleem on aga Ryderi sõnul selles, et toetuspaketid jagunevad ebavõrdselt ning peamiselt on seda endale lubada saanud rikkad riigis. Ta kutsus üles rahvusvahelistele jõupingutustele selliste lõhede vähendamiseks, sest "ükski rühm, riik ega regioon ei tule kriisiga üksi toime".