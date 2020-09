Lähipäevil püsib ilm suvine ja soe, vaid reedel on kohati hoovihma.

Neljapäeva öösel on pilvi vähe ja ilm sajuta, võib aga udu tekkida. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8 kuni 12, rannikul kuni 15 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on laialdaselt selge, vaid saartel ja laiguti ka mandril on õhukest pilvevinet, kohati ka udu. Sadu karta pole. Puhub mõõdukas lõuna- ja kagutuul. Õhutemperatuur on 11 kuni 15 kraadi.

Päev on ida pool päikeseline. Lääne-Eestis ennelõunal õhukese pilvevinega ja ka sajuta. Pärastlõunal lisandub pilvi ja saartel võib hoog vihma tulla. Õhtul lisandub sajuhooge ja need jõuavad ka üle Väinamere mandri lääneserva. Puhub mõõdukas kagu- ja lõunatuul. Õhutemperatuur on 20 kuni 22, rannikul kuni 17 kraadi.

Reedel lisandub pilvi ja on vihmahooge. Nädalavahetus on aga ilus, päikeseline ja soe. Uus nädal tuleb jälle heitlikum ja natuke jahedam.