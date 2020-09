Heategevuslikul teatejooksul on tähtis osavõtt, mitte võit. Teatejooks kutsub tänavu annetama Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse (HNRK) mängulise liikumisraja rajamiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me püüame sisustada kõik Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse avalikud ruumid - koridorid, fuajee, kohviku - selliste tegevustega, mis võiksid olla huvitavad teha ka siis, kui teraapiaid ei ole. Seal on neli põhilist osa - ühed tegevused on seotud kehalise aktiivsusega, teised on seotud käelise tegevusega, kolmandad mõtlemisega ja neljandaks me tõenäoliselt ühel hetkel lisame sinna head nõuanded tervislikuks eluks," selgitas HNRK juht Kadri Englas.

Haapsalu staadionil jooksis heategevuskampaania raames 344 Läänemaa koolilast. Englase sõnul tekitab laste heategevus sooja tunde.

"See on fantastiline tunne. HNRK on mõnes mõttes sellega harjunud, sest teatejooks on juba 15 aastat meid toetanud erinevate projektidega, aga see tunne ei lähe kuidagi vähemaks aastatega. See on äärmiselt tore ja soe tunne," ütles ta.