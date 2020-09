Vald ostis rahvale tüki metsa

Linnupesa kinnistu, mille omanikuks vald nüüd on, paikneb Kibuna küla naabruses, tegu on kõrgendatud avaliku huviga alaga.

Saue vallavanem Andres Laisk rääkis ajalehele, et sellistel enampakkumistel on osaletud ka varem lähtuvalt sellest, kas maatükil võib olla avalik huvi või mitte.

Linnupesa puhul on maa valla üldplaneeringus märgitud üldmaaks, ja kui tavaliselt saadakse riigiga kokkuleppele selliste maatükkide tasuta munitsipaalomandisse andmises, siis Linnupesa kinnistust riik niisama ei loobunud, vaid pani selle oksjonile. Samal enampakkumisel soovis vald osta ka Laitse lähedal Vansi külas asuvat elu- ja pargimaana katastris olevat Sääse kinnistut, aga sellega jäädi hinnapakkumise konkurentsis teiseks.

"Kui juhtub, et riigiga ei saa kokkuleppele, siis oleme läinud neid maid oksjonilt välja ostma, vältimaks seda, et maad lähevad metsafirmade või metsamajandamise huvidega isikute kätte, kes hakkaksid seal meie seisukohalt keskkonnale ebasobilikke tegevusi tegema," selgitas Laisk sääraste ostude põhimõtet. "Eesmärk on, et need jääksid piirkondlikeks haljasaladeks."

Vallavanem on seda meelt, et kohalike omavalitsuste üldplaneeringud võimaldavad väga piiratult avaliku huviga alasid kaitsta, kusjuures annab ta endale aru, et igasuguste piirangute seadmine nõuab ka nende kompenseerimist maaomanikule.