Võrdõigusvolinik: nakkuse hirmus, kuid põhjuseta isoleerimine pole õige

Võrdõigusvoliniku büroo on saanud koroonaviiruse leviku ajal kolm pöördumist seoses keeluga tulla tööle või kooli olukorras, kus inimesel on kas krooniline nohu või köha.

Võrdõigusvolinik Liisa-Ly Pakosta kinnitas, et endiselt kehtib põhimõte, et nakkusohu korral tuleb jääda koju.

Kui haigusnähud on olemas, ent tegemist ei ole nakkava haigusega ning inimene on ühtlasi ka õppimis- või töövõimeline, siis pole voliniku sõnul tegelikku põhjust inimese kollektiivist isoleerimiseks või tema kooliminemise takistamiseks.

Ilma põhjuseta kollektiivist isoleerimine ei ole õige ja tegemist võib olla puude tõttu diskrimineerimisega.

Voliniku sõnul aitab taolisi olukordi lahendada kooli või tööandja informeerimine, et need saaksid õppetööd või töötamist kohaldada nii, et inimeste ebamugavus oleks võimalikult väike.