Sotsiaalminister Tanel Kiik kinnitas, et valitsuse pikaajaline strateegia on vältida riigi täielikku või osalist kinnipanemist.

"Meie pikaajaline strateegia näeb ette, et me ei läheks lukku. Me piirame neid kohti ja tegevusi, kus me näeme suuremat nakkusohtu. On see välismaalt kõrgema nakatumisega riikidest saabumine, öised peod, meelelahutusasutused. Siin on ka soovitus inimestele jätta ära peod, eraviisilised üritused, teha need tulevikus, kui nakkusoht on madalam," rääkis Kiik "Ringvaates".

"Eesmärk on vältida riigi täielikku või osalist kinnipanemist nagu kevadel pidime tegema, et jätkuks kontaktõpe koolides, plaaniline ravi, sotsiaal- ja tervishoiuteenuste pakkumine," lisas ta.

Kiik ütles, et Eesti on hädaolukorra ohus, mis tähendab, et kui nakatunute arv tõuseb senises tempos, siis muutub olukord kriitiliseks.

"Hädaolukorda mõõdetakse selle järgi, kas haiglasüsteem tuleb toime nakatunute arvuga, kas on toimepidevuse tõsiseid häireid. Täna me võime öelda, et oleme hädaolukorra ohus ehk senise trendi jätkudes varem või hiljem asi muutub kriitiliseks. Eesmärk on see trend murda."

Maskide kandmist pole Kiige sõnul Eestis kohustuslikuks tehtud, kuna siin pole viiruse levik veel nii kõrge.

"Soovitus kanda maski rahvarohketes kohtades ja ühistranspordis, on ammu antud. Seda on üle kinnitanud nii teadusnõukoda, valitsus, terviseamet. Kohustuslikus korras seda tõesti hetkel pole tehtud. Siin on ka erinevaid juriidilisi vaidlusi, on ka majanduslik küsimus, kuna paratamatult siin kaasneb selge kulu - tuleb mõelda, kuidas madalapalgalistele, eakatele seda kompenseerida sel juhul," rääkis ta.

"Lisaks on ka tervisealane vaade ehk kas me räägime maskikandmise puhul kirurgilisest maskist, tolmumaskist, kaitsemaskist, isetehtud maskist, lihtsalt näo katmisest. Need vastused tuleb enne anda, siis on võimalik seda teed minna juhul, kui me näeme, et viiruse levik nõuab seda," lisas minister.