Väliskomisjoni liikmed mõistavad hukka Lukašenko režiimi vägivalla

Väliskomisjoni esimehe Enn Eesmaa (KE) sõnul on Valgevene rahumeelsete meeleavaldajate pihta suunatud vägivald ning koordineerimisnõukogu liikmete poliitilistel põhjustel kinnipidamine kahetsusväärne.

"Seisame jätkuvalt Valgevene kodanikuühiskonna ja nende vaba tahte eest. Koos kirjale allakirjutanutega toetame nägemust vabast ja rahumeelsest Euroopast, kus kodanikud võivad valida ise enda tuleviku. Leiame, et kindlasti väärib sama ka Valgevene rahvas," rääkis Eesmaa.

Komisjoni aseesimees Marko Mihkelson (RE) märkis, et avaliku kirjaga toetatakse läbimõeldud ning sihitud sanktsioone inimõiguste rikkujate suhtes Valgevenes.

"Kirjas nõutakse, et võetaks vastutusele valgevenelaste vastu toime pandud tõsiste inimõiguste rikkumiste eest vastutavad Lukašenko režiimi liikmed. See hõlmab ka sanktsioonide kehtestamist, mille ettevalmistamisel on oluline rahvusvaheline koordineerimine ja koostöö, sealhulgas meie atlandiüleste liitlastega," lisas ta.

"Õigusloojatena, kelle riike ühendavad ühised demokraatlikud ja atlandiülesed väärtused, seisame kindlas ühtekuuluvustundes koos Valgevene rahvaga, sealhulgas nendega, kes protesteerivad ja on valedel alustel vangistatud," märgitakse avalikus kirjas.

"Me mõistame hukka Lukašenko režiimi poolt Valgevene rahva vastu kasutatava vägivalla, ähvardused, arreteerimised ja repressioonitaktikad, sealhulgas koordineerimisnõukogu liikmete sihile võtmise," seisab kirjas.

Allakirjutanud leiavad, et Lukašenko režiim on õigusvastaselt kinni pidanud opositsiooniliidri Maria Kalesnikava ja tema kolleegid. Ühtlasi nõutakse Kalesnikava vastu esitatud süüdistustest loobumist ja tema viivitamatut vabastamist koos teiste koordineerimisnõukogu liikmete ning poliitivangidega.

Kirjaga ühinenute sõnul jälgivad nad tähelepanelikult olukorda Valgevenes ja režiimi astutavaid samme. "Oleme kindlalt otsustanud kasutada oma võimu õigusloojatena, et toetada Valgevene rahvast sõnades ja tegudes."

Kirjaga on liitunud ka Poola, Rootsi, Saksamaa, Soome, Belgia, Rumeenia, Läti, Leedu, Hollandi, Prantsusmaa, Suurbritannia, Ukraina, Itaalia, Tšehhi, Horvaatia, Slovakkia, Portugali, Hispaania, Ungari, Bulgaaria, Malta, Šveitsi, Moldova, Austria, Taani, Norra ja Iirimaa parlamentide ning Euroopa Parlamendi esindajad.