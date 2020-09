Galerii: Kalle Muuli esitles raamatut Artur Sirgust

Muuli sõnul toetus ta raamatut "Artur Sirgu elu ja surm" kirjutades kõikidele alusmaterjalidele, mida leida oli.

Eriline roll on raamatus Sirgu salapärasel surmal. Seni on teada, et Sirk suri 1937. aastal Luksemburgis, kus ta kukkus haigla aknast välja. On spekuleeritud, et võib-olla teda lükati, kuid ta võis ka ise sealt alla hüpata.

Idee Sirgust raamat kirjutada tekkis Muulil jõulude ajal, mil ta hakkas lugema viimaseid põhjalikke teoseid Konstantin Pätsist ja Jaan Tõnissonist.