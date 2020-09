Reede on soe, kuid mitmel pool sajab hoovihma

Reede öö on Ida-Eestis muutliku pilvisusega, Lääne-Eestis pilves selgimistega. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla ka äikest ning paiguti udu. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 10 ja 15 vahele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on Lääne-Eestis jätkuvalt pilves selgimistega ilm, ida pool on pilvi hõredamalt. Siin-seal on endiselt hoovihmane, paiguti ka udune. Tuul puhub mõõdukalt läänekaarest ning temperatuur küündib 15 kraadini.

Päeval Ida-Eestis pilvisus hajub ja lääne pool on pilves, kuid õhtupoole selgineb sealgi. Mitmel pool püsib hoovihmavõimalus. Tuul pöördub valdavalt kagusse, puhudes 3 kuni 8, saartel kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on Kagu-Eestis kuni 22, mujal püsib 16 ja 20 kraadi ringis.

Ees ootab päikeseline ja sajuta nädalavahetus ning pühapäevani püsib suviselt soe.

Esmaspäeval pilvisus tiheneb ja vihm levib Lõuna-Eestist põhja poole ning temperatuur langeb mõnevõrra.